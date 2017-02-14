  • BIST 88.082
  • Altın 144,216
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Tudor, Karabükspor’dan Ayrılacağını Kulübe Bildirdi

» »
Tudor, Karabükspor’dan Ayrılacağını Kulübe Bildirdi
Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı adeta yılan hikayesine dönen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın sabah kulüpten ayrılarak Galatasaray'a...

Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı adeta yılan hikayesine dönen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın sabah kulüpten ayrılarak Galatasaray'a gidecek.

Akşam saatlerinde ayağının tozuyla Metin Türker Tesisleri'ne gelen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Asbaşkan Tolga Gül ile yaptığı görüşmede, takımdan yarın ayrılacağını ve Galatasaray ile anlaşma imzalayacağını bildirdi. 40 dakikalık idman sonrası tesislerde futbolcularla da konuştuğu öğrenilen Tudor, sabah kulüpten ayrılarak İstanbul'a geçecek ve sarı-kırmızı takımla akşam idmanına çıkacak.

Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, İHA'ya yaptığı açıklamada, Tudor'un takımdan ayrılacağını doğrulayarak, "Kendisi Asbaşkanımız Tolga Gül'e yarın sabah ayrılacağını, Galatasaray ile anlaştığını söylemiş" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tudor, Karabük’e Geldi14 Şubat 2017 Salı 17:53
  • Kafkas, Tudor Krizini Değerlendirdi14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Ankaragücü Yönetiminden Gümüşhane’deki Olaylara Tepki14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Gümüşhane Valisi Okay Memiş:14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Tecrübeli Kaleci Vedat Kapurtu Uzun Bir Aradan Sonra Malatya’da Takımla Çalıştı14 Şubat 2017 Salı 17:03
  • Beşiktaş’ta Avrupa Mesaisi14 Şubat 2017 Salı 17:03
  • Bursasporlu Taraftarlar Sevgililer Günü’nde Özlüce’ye Akın Etti14 Şubat 2017 Salı 16:58
  • Elazığspor’un 50 Milyon Tl’lik Borcu Ödendi14 Şubat 2017 Salı 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti