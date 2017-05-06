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Tudor, Kazanan 11’i Bozmadı

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Tudor, Kazanan 11’i Bozmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında kazanan ilk 11'i, Kasımpaşa karşılaşmasında da sahaya sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında kazanan ilk 11'i, Kasımpaşa karşılaşmasında da sahaya sürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. TT Arena'da seyircisiz oynanacak mücadelede Teknik Direktör Igor Tudor, geçtiğimiz deplasmanda Bursaspor'u 5-0 mağlup eden kadroyu değiştirmedi. Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin, Bruma, Sneijder ve Podolski ile başlayacak.

Yedeklerde ise Cenk, Eren, Linnes, Semih, Rodrigues, Josue, Nigel De Jong bulunuyor.

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