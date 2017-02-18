  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 4 °C

Tudor: "Takım Ruhundan Umutluyum"

» »
Tudor: "Takım Ruhundan Umutluyum"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ruhundan umutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ruhundan umutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tudor, öncelikle Çaykur Rizespor deplasmanından galip ayrılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle galip gelmediğim için mutlu olduğumu söyleyemem ama diğer taraftan, takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama ne yazik ki galibiyete yetmedi. Diğer taraftan da beni umutlandıran noktalar var tabii. Takımın istatistiklerine baktığım zaman. Çok koşan, çok mücadele eden bir takım vardı. O yüzden takım ruhundan dolayıda umutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Buruma konusu

İstanbul'da kalan Buruma ile ilgili yöneltilen sorulara ise Tudor, "Çok önemli bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu genç oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Bir hata yaptı ve o yüzden İstanbul'da kaldı. Pazartesi gününden itibaren bizimle birlikte olacak. Öncelikle dışarıdan sanki bir komutan gibi gözüküyorum belki, birisi sözümü dinlemezse hemen onu kadro dışı bırakacak, gönderecek birine mi benziyorum bilmiyorum ama kesinlikle öyle biri değilim. Benim inandığım bir şey var. Oyuncular kendi işini yapmalılar, hocalar da kendi işini yapmalılar. En üste kulüp ve camia vardır. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Diğer taraftardan en yukarı da kulüp vardı. Bununla ilgili de ne az ne fazla daha söylenecek bir şey yoktur" ifadesini kullandı.

'Beşiktaş karşısında nasıl bir Galatasaray olacak?" sorusuna ise Tudor, "Önümüzde 8 gün var. Bu tür maçları motivasyonu olmaz. Zaten bu maçlara futbolcular motive olur. Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacağız. Yapmamız gereken çok şeyler var ama zamanımız da var. Diğer taraftan takıma soyunma odasında söylediğim bu manteliteyi sahaya verdikleri o ışığı gösterdikleri yönünde. O yüzden pazartesi gününden itibaren derbiye hazırlanacağız" şeklinde konuştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akhisar Belediyespor, Acıbadem’i Son Periyotta Devirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:58
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • Greenberg: "Takımımla Gurur Duyuyorum"18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • Tff 1. Lig18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:38
  • Banvit - Galatasaray Maçının Ardından18 Şubat 2017 Cumartesi 19:33
  • Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:13
  • Spor Toto Süper Lig18 Şubat 2017 Cumartesi 19:03
  • Spor Toto 2. Lig18 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Integral Forex Türkiye Kupası18 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti