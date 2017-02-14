Tudor, Takımla İdmana Çıktı

Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları...

Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları için idmana çıktı.

Eşi doğum yaptığından 1 gün izin alarak ülkesine giden ve bugün adı Galatasaray ile anlaştığı yönde haberler çıkan Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor, yardımcıları ile birlikte akşam saatlerinde Metin Türker tesislerine geldi. Daha sonra takım otobüsü ile Hasan Doğan Tesisleri'ne geçen Tudor'a tesis bekleyen bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Hasan Doğan sahasında yaklaşık 40 dakika süren idmanda Tudor ve Karabükspor yöneticileri resmi bir açıklama yapmadı.