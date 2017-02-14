  • BIST 88.082
  • Altın 144,484
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8761
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tudor, Takımla İdmana Çıktı

» »
Tudor, Takımla İdmana Çıktı
Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları...

Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları için idmana çıktı.

Eşi doğum yaptığından 1 gün izin alarak ülkesine giden ve bugün adı Galatasaray ile anlaştığı yönde haberler çıkan Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor, yardımcıları ile birlikte akşam saatlerinde Metin Türker tesislerine geldi. Daha sonra takım otobüsü ile Hasan Doğan Tesisleri'ne geçen Tudor'a tesis bekleyen bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Hasan Doğan sahasında yaklaşık 40 dakika süren idmanda Tudor ve Karabükspor yöneticileri resmi bir açıklama yapmadı.

Tudor, Takımla İdmana Çıktı

Tudor, Takımla İdmana Çıktı

Tudor, Takımla İdmana Çıktı

Tudor, Takımla İdmana Çıktı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı14 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Ankaragücü Yönetiminden Gümüşhane’deki Olaylara Tepki14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Gümüşhane Valisi Okay Memiş:14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Tecrübeli Kaleci Vedat Kapurtu Uzun Bir Aradan Sonra Malatya’da Takımla Çalıştı14 Şubat 2017 Salı 17:03
  • Beşiktaş’ta Avrupa Mesaisi14 Şubat 2017 Salı 17:03
  • Bursasporlu Taraftarlar Sevgililer Günü’nde Özlüce’ye Akın Etti14 Şubat 2017 Salı 16:58
  • Elazığspor’un 50 Milyon Tl’lik Borcu Ödendi14 Şubat 2017 Salı 16:38
  • İrfan Buz: “Çifte Standart Var, Bizim De Sesimiz Çıkar”14 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Malatyaspor Taraftarlar Derneği Gaziantep’e Çıkarma Yapmaya Hazırlanıyor14 Şubat 2017 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti