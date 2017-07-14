Tudor: "Turu Geçeceğimize İnanıyorum"

Teknik Direktör Igor Tudor, 2-0 mağlubiyetle sona eren Östersunds maçı sonrası, "7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum"...

Teknik Direktör Igor Tudor, 2-0 mağlubiyetle sona eren Östersunds maçı sonrası, "7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, deplasmanda Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, açıklamalarda bulundu. Tudor, "İki ayaklı maçın ilki geride kaldı. Görünen durumumuz bu. Son 3 gündür takımı dinlendiriyorduk. Konuştuğumuz problemler vardı. 7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum. Gelecek maçta Belhanda aramıza katılacak. Bir hafta daha dinleneceğiz. Problemden kastım, sezonu geç kapatıp erken açmamız. Bu hafta takım daha diri hale gelecek. Belhanda'nın da katılımıyla daha iyi olacağız. Normalde hazırlık dönemleri 6 hafta sürer. İstediğiniz duruma bu sürede ulaşırsınız. Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı. 2.5 haftadır antrenman yapıyorlar. Biraz daha zaman ihtiyaç var. Ofansif olarak istediğimiz pozisyonları bulamadık. Defansif olarak ise kompakt durumdaydık. Haftaya turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.