Tudor’dan Derbiye Göre İki Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz haftaki Beşiktaş maçına göre Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında iki değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz haftaki Beşiktaş maçına göre Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında iki değişiklik yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına Beşiktaş derbisine göre farklı farklı 11 ile çıkacak. Teknik Direktör Igor Tudor, savunmada Denayer'in yerine Linnes'e görev verirken, orta sahada da Garry Rodrigues'in kesip, Yasin Öztekin'e şans verdi. Sarı-kırmızılılar, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Yasin Öztekin, Belhanda ve Gomis 11'i ile Akhisar karşısında 3 puan arayacak.

Yedeklerde ise Carrasco, Eray, Denayer, Koray, Ahmet, Emrah, Selçuk İnan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş oyuna girmeyi bekleyecek.