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Tudor’lu Galatasaray, Maçlarının Yarısını Kaybetti

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Tudor’lu Galatasaray, Maçlarının Yarısını Kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 10. maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 10. maçta 5. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, yeni teknik direktörüyle 10 maçta 13 puan toplayabildi.

Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Igor Tudor yönetiminde çıktığı 10. mücadelede 5. yenilgisini aldı. Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı karşılaşmaların yarısını kaybeden sarı-kırmızılılar, 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı. Tudor'lu Galatasaray, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda da yokları oynadı. Yeni teknik direktörüyle TT Arena'da 5. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ni 3-2, Adanaspor'u da 4-0 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş'a 1-0, Fenerbahçe'ye 1-0 ve Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybetti.

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