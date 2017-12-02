Tudor’un Ailesi Vodafone Park’ta

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un ailesi, Beşiktaş derbisini Vodafone Park'ta izledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un ailesi, Beşiktaş derbisini Vodafone Park'ta izledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların yanında sürpriz destekçileri de vardı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor'un annesi ile babası derbiyi yerinden izleyip, oğullarına destek oldu. Hırvat çalıştırıcının ailesi son haftalarda oynanan müsabakalarda oğlunu yalnız bırakmıyor.

Tudor'un ailesi en son Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Sivas Belediyespor maçını da stattan izlemişti.