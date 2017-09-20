Tüfekle Ateş Açıp Kazara 4 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Samsun'da bir kişi, iş yerinden tüfekle rastgele ateş açıp yoldan geçen 4 yaşındaki çocuğu kazara vurarak yaralanmasına sebep oldu.

Samsun'da bir kişi, iş yerinden tüfekle rastgele ateş açıp yoldan geçen 4 yaşındaki çocuğu kazara vurarak yaralanmasına sebep oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.İ.(33), bir iş yerinden pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar camı kırıp yolda ailesi ile birlikte yürüyen 4 yaşındaki Y.Z.K.'nin kafasına isabet etti. Saçma tanesinin kafasına isabet etmesi sonucu yaralanan Y.Z.K., Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli C.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.