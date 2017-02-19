Tüfekle Vurulan Genç Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da tüfekle karnından vurularak yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da tüfekle karnından vurularak yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Hüseyin Ç., tüfekle karnından ve kolundan vurularak yaralandı. Samsun'dan ambulans helikopter istendi. 112 acil servise ait ambulans helikopter Samsun'dan havalanıp ilçedeki Evci Mahallesi Stadyumuna inip yaralı Hüseyin Ç.'yi alıp Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.