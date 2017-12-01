Tüfekle Yaralama Şüphelileri Yakalandı

Samsun'da bir otoparkta tüfekle bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir otoparkta tüfekle bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle vurulan K.Ö.(28) her iki bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, olayla ilgili B.B.(17) ve E.K.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen B.B. ve E.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.