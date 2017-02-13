Tuğgeneral Tokel’den Şemdinli Esnafına Ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Şemdinli'de esnafı ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Şemdinli'de esnafı ziyaret etti.

Şemdinli ilçesine gelen Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, ilk olarak Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti. Ardından Kaymakam Türkman ile beraber Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafları ziyaret eden Tuğgeneral Tokel, ikram edilen çaydan içip sohbet etti.

Tuğgeneral Tokel ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledikten sonra ziyaretlerini tamamladı.

Karşısında Tuğgeneral Tokel'i gören esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.

Tokel'in esnaf ziyaretine Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Coşku, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren ve Korucular Derneği Başkanı Ubeydullah Şen de katıldı.