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Tuğla fabrikaları OSB'ye taşınacak

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Tuğla fabrikaları OSB'ye taşınacak
Erbaa İlçesinin iş hayatını ve ekonomisini canlandırmak için Tuğla fabrikalarını OSB'ye taşıyacaklarını belirten Kaymakam Karacan, projeyi hayata geçirmek için 4.5 Milyon TL'lik bir harcama yapacaklarını açıkladı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Aralık ayı olağan meclis toplantısında açıkalamalarda bulunan Erbaa İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, D-100 karayolu kenarında bulunan tuğla fabrikalarının Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) taşınacağını söyledi. Tuğla fabrikalarının Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınma ile ilgili proje kapsamında Hasan Uğurlu Barajı kenarına 13 kilometrelik bir yol açacaklarını kaydeden Tokat'ın Erbaa İlçesi Kaymakamı Bülent Karacan, "2018’de bir ek işimiz daha var. Erbaa'nın iş hayatını, ekonomisini ilgilendiren bir iş. Hasan Uğurlu Barajının kenarına yol açma işimiz var. Yaklaşık 4-4,5 Milyon TL paramız gidecek buraya. Ama o yol açıldığı zaman tuğla fabrikalarının ömrü uzayacak. Tuğla fabrikalarımızın Üçtepelerden alacağı malzemenin 6 veya 7 yıllık ömrü kaldı. Oradaki malzeme bittiği zaman malzeme alabilecekleri yer yok. Bizim onlarla anlaşmamız şu şekilde. Biz onların yolunu yapacağız onlar da fabrikalarını Organize Sanayi Bölgesine taşıyacaklar." dedi.   İHA / TOKAT

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