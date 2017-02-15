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TÜGVA-ERDOĞAN BULUŞMASI: Hedef Güçlü 'Türkiye'

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TÜGVA-ERDOĞAN BULUŞMASI: Hedef Güçlü 'Türkiye'
TÜGVA Samsun İl Başkanı Hakan Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu. Durmuşoğlu, “Başkomutanımız Erdoğan’ın işaret ettiği yeni ve güçlü Türkiye’nin inşası için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi

Haliç Kongre Merkezi’nde "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu" programına katılan TÜGVA Samsun İl Başkanı Hakan Durmuşoğlu,programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Hakan Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Samsun’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Durmuşoğlu, nezdinde başarılı çalışmalara imza atan Samsun TÜGVA’yı kutladı, detaylı bilgi aldı ve Samsun halkına samimi selamlarını, muhabbetlerini iletti.

GURURLUYUZ 

Açıklama yapan Samsun TÜGVA İl Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulmanın kendilerini gururlandırdığını ve onurlandırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye, halka, gençliğe, TÜGVA’ya, Samsun’a olan sevgi ve muhabbetini bir kez daha görme imkanını yeniden yaşadıklarını ifade eden Durmuşoğlu, görüşmeden büyük bir şevkle ayrıldığını kaydetti.

GELECEK İNŞA EDİLİYOR 

Durmuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü, “TÜGVA Samsun gençlik çalışmaları ve hedeflerinin konuşulduğu görüşmede,Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ülkedeki gençliğimizi çok önemsediği ve bu konuda özellikle çok hassas olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızla,referandum sürecindeki görüşmemiz,bizlerin sahadaki dinamik çalışmalarına yeni bir ufuk verdi. Kendisi TÜGVA Samsun çalışmalarını en ayrıntılı bir şekilde dinlemekten çok memnun kaldı. Böylesine yoğun gündeminde, globalçevrede bir çok sorunla mücadele halinde olmasına rağmen gençliğin heyecanına her an ortak olmak istediğini kendisinin gözlerinde görme imkanını bulduk. Bizler Türkiye Gençlik Vakfı olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Yeni ve Güçlü Türkiye’nin inşası için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

HAİNLİKLERE FIRSAT VERİLMEYECEK

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, ülkemiz Çanakkale ruhunun halen daha diri ve taze olduğunu dünyayabir kez daha göstermiştir” diyen Durmuşoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimine hakim zihniyet referandum sürecini de baltalamak istiyor. Bu ülke hiçbir hainliğe fırsat vermedi. Tanjant siyaseti yapmaya çalışıp, insanları bölmeye çalışıyorlar. Ancak, bizler Türkiye’nin gençleri olarak bu süreçte kenetlenip ‘Hakkın hatırı alidir, hiçbir şeye feda edilmez’ kaidesiyle hakkı savunup,milletimizle bütün olacağız" diye konuştu.  

 

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Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Samsun halkına gönderdiği samimi selamını da bu vesile ile iletmekten onur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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