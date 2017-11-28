  • BIST 103.360
  • Altın 163,756
  • Dolar 3,9320
  • Euro 4,6733
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Tügva Öğrencileri Ödüllendirdi

» »
Tügva Öğrencileri Ödüllendirdi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Medeniyet ve Değerler Kulübü Antalya'da yeni...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Medeniyet ve Değerler Kulübü Antalya'da yeni eğitim öğretim dönemi çalışmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA işbirliğiyle ortaokullarda oluşturulacak olan kulüp, kitap tahlillerinden kaligrafiye, etkili iletişim tekniklerinden sportif aktivitelere, akıl oyunları ile hafıza tekniklerinden medeniyet tarihi ve önemli şahsiyetleri tanımaya yönelik pek çok alanda gençlerin gelişimine destek olmaya yönelik etkinlikleri kapsadığı bildirildi.

TÜGVA Antalya, Medeniyet ve Değerler Kulübü çalışmaları kapsamında belirlenen pilot okullarda kulüp faaliyetlerine başlandı. Okul temsilcisi öğrencilerin belirlenen projelerde aktif görev almaları hedeflenirken, öğrencilerin ders stresinden bir nebze uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte ekip çalışmalarına katılmaları ve kendilerini rahatça ifade etmeleri için projeler geliştirildiği kaydedildi.

İlk proje Bismillah

"Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır" [Beyheki] Hadis-i Şerifi ışığında Bismillah temalı sınıf kapı süsleri yapılması tasarlandı. Pilot olarak belirlenen okullarda gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla her sınıf kendi birincisini seçti , birinci seçilen çalışma ödül olarak hem sınıf kapısına asıldı, hem de TÜGVA tarafından ödüllendirildi.

"Hediye Antalyaspor"

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu danışman öğretmenleriyle sınıf temsilcisi öğrencilerinin bir araya gelerek düzenlediği hummalı bir çalışma sonucunda yapılan oylamalar ile sınıf birincisi Bismillah temalı kapı süsleri belirlendi. Belirlenen çalışmalar tüm sınıf kapılarına asıldı.

Belirlenen 36 sınıf birincisi TÜGVA ile okul danışman öğretmenlerinin belirlediği ödül olarak Antalya Stadyumu'nda misafir edildi.

TÜGVA Antalya ve ilçelerinde ortaokul, lise, üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin şehrinin takımı olan Antalyaspor'un müsabaka, antrenman ve yapılacak özel faaliyetlerle katılımlarını sağlayarak, bu sayede öğrencilerin spor sevgisini, sosyal ve kültürel gelişimlerini, Antalyaspor'a sevgi ve sahiplenme duygularını artırmak amaçlandı. Bu kapsamda 500'den fazla öğrenci Antalyaspor ile buluşturuldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılın Öğretmenine Başarı Belgesi28 Kasım 2017 Salı 16:03
  • Manisa Cbü’de Fetö’den 132’si Akademik, 152 Personel Atıldı28 Kasım 2017 Salı 16:03
  • Çevre Mühendisliği Öğrencilerinden Çevre Dostu Tesislere İnceleme28 Kasım 2017 Salı 15:58
  • ‘Siyaset Atölyesi’nde’ Ulusal Güvenlik Stratejisi Konuşuldu28 Kasım 2017 Salı 15:38
  • Türk Genci Harvard’a Yüzde 100 Burs İle Kabul Edildi28 Kasım 2017 Salı 15:33
  • Tokat Belediyesi Çalışanlarına "Etkili İletişim Ve İnsan İlişkileri” Semineri28 Kasım 2017 Salı 15:24
  • İl Eğitim Tarihi Müzesi Açılışı Yapıldı28 Kasım 2017 Salı 15:24
  • Manisa’da 36 Okul Daha Beslenme Dostu Okul Oldu28 Kasım 2017 Salı 15:18
  • 132 Kursiyer Daha Sertifikalarını Aldı28 Kasım 2017 Salı 14:58
  • Türkiye’nin Abd Şikago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mirici, Öğrencilerle Buluştu28 Kasım 2017 Salı 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti