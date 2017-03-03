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Tügva’dan İsrail’in Ezan Kararına Tepki

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Tügva’dan İsrail’in Ezan Kararına Tepki
Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak Temsilcisi Fırat Som, İsrail parlamentosundaki yasama komisyonunun ezanın hoparlörden okunmasının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak Temsilcisi Fırat Som, İsrail parlamentosundaki yasama komisyonunun ezanın hoparlörden okunmasının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Som, "Güçlünün haklı olduğu uluslararası hukuk sistemiyle dünya adım adım bir noktaya sürüklenmektedir. Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Yanı başımızda Ortadoğu İslam topraklarında her gün ayrı bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken, milyonlarca insan yerlerinden ayrılmak durumunda kalmış, yurtları işgal altına alınmıştır. İnsan aklı ve izanıyla dalga geçercesine yeni üretilen bombaların, silahların tatbikatı özgürlük, adalet ve demokrasi gerekçeleriyle masum insanlar üzerinde yapılmaktadır. Müslümanlar hunharca katledildiğinde, topraklarına tecavüz edildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sistemini ve onun ikiyüzlü araçlarını reddediyoruz. Her attığı hukuksuz, ahlaksız ve alçak adımda Müslümanların sessizliğinden güç alan işgalci şer odaklarına, onların üst aklına sesleniyoruz, Susturmaya çalışsa da yedi alem bu ümmetin Bilalleri bitmeyecek" dedi.

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