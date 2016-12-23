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Tügva’dan Umre Programı

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Tügva’dan Umre Programı
Kısa bir süre önce Bakanlar Kurulunun vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine giren Türkiye Gençlik Vakfı sosyal sorumluluk ve sosyal etkinlik projelerine...

Kısa bir süre önce Bakanlar Kurulunun vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine giren Türkiye Gençlik Vakfı sosyal sorumluluk ve sosyal etkinlik projelerine devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Umre ziyareti etkinliği programına bu yıl başlıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan TÜGVA Çanakkale İl temsilcisi Av. Halil İbrahim Kahraman 2017 Yılı İçin Genel Merkezin planladığı umre programına kayıtların başladığını ve 13 Ocak 2017 Tarihine kadar devam edeceğini belirterek; "Türkiye Gençlik Vakfı Yeni Nesil Gençlik Vakfı parolası çıktığı yolda emin adımlarla ilerlemektedir.Vakfımız gerek Türkiye Genelinde gerekse Çanakkale Özelinde yaptığı ,yapacağı çalışmalar ile adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu kapsamda Umre Programı düzenleyerek gençlerimizin erken yaşta kutsal toprakları ziyaret etmesi hedeflenmektedir. Başvurular dün itibari ile başlamış olup 13 Ocak tarihinde sona erecektir.9 gün 8 gece sürecek olan programa başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz, Etkinliğe TÜGVA Üyesi gençler ve onların dostları katılabilecek'dedi.

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