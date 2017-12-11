Tügva’lı Gençler Karesi’de

Karesi Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA)'nın düzenlediği programda TÜVGA'lı gençler, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Karesi...

Karesi Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA)'nın düzenlediği programda TÜVGA'lı gençler, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir'de bir araya geldi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfının organize ettiği kahvaltıda lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, 60'dan fazla öğrencinin katılımıyla Karesi Kafe'de gerçekleştirilen programın ardından TÜGVA İl Temsilcisi Murat Uysal ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Programda gençlere hitap eden Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine özgüveni yüksek, donanımlı, milli manevi duygulara sahip, vatanına, milletine hizmet edecek gençlerle ulaşabileceğini vurguladı.

Gönüllü olarak yapılan her işin insana değer kattığını söyleyen Başkan Yılmaz, "TÜGVA ailesi içinde iyi işler yapmaya çalışarak sizler de kendinizi yetiştirin. Çünkü burası kişisel kariyer planlamanız için aslan yavrularının güreştiği yer. En iyisi olmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Bizim, değerlerimizi tam manasıyla algılayıp uygulayan bir gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamda tüm şifreleri verdi; "oku, düşün, uygula, neticelendir" açıklamasında bulundu. Karesi Belediyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, TÜGVA ile de etkili projeler ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.