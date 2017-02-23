  • BIST 88.531
  • Altın 142,490
  • Dolar 3,5821
  • Euro 3,7815
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

"Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi

» »
"Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi
Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, Maltepe'de sahnelendi.

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, Maltepe'de sahnelendi. Ekranların sevilen oyuncularından Kayra Şenocak'ın yazdığı oyun, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Maltepe Belediyesi'nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda yaşadığı tekdüze hayattan sıkılmış bir reklam yazarının, kapısının pazar günü sabaha karşı saat üçte çalınmasının ardından yaşadıkları sahneye taşındı. Reklam yazarının kapıyı açtığında eli silahlı bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte yaşanan yanlış anlaşılmalarla dolu komik olaylar, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç ve Sibel Tomaç rol aldı. Oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

"Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi

"Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi

"Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdmanyurdu’nun Renklerini Mahallelere Nakşediyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Bitlisli Ressamdan Şehitlere Vefa23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Ay Yıldız Park’ta Sona Doğru23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • "Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Soma’da Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • El Sanatkarlarından Referanduma Özel Tasarımlar23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Şehitlerin İsmi Sokaklarda Yaşıyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Milletvekili Kırcı, Çürümeye Terk Edilen Kültür Merkezi Sorununu Çözdü23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Erzincan İl Jandarma Komutanlığından Terör Ve Kaçakçılık Operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti