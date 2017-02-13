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Tüik’ten Ankete Katılmayan Vatandaşa Para Cezası

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Tüik’ten Ankete Katılmayan Vatandaşa Para Cezası
Bayrampaşa'da iddiaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenlenen ankete katılmayan vatandaşa bin 155 TL para cezası kesildi.

Bayrampaşa'da iddiaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenlenen ankete katılmayan vatandaşa bin 155 TL para cezası kesildi. Kapısına gelen kişilerin dolandırıcı olma ihtimali nedeniyle eşinin anketi kabul etmediğini söyleyen Şerafettin Kurt, "Eşim o kadar dolandırıcının olduğu bir ortamda bu isteği geri çevirmiş. Referandum öncesi böyle saçma sapan nedenlerle ceza kesilip, vatandaşın aklı karıştırılıyor" dedi.

İddiaya göre, TÜİK çalışanları, Bayrampaşa'da Kurt ailesinin bulunduğu siteye giderek, "Hane halkı yurtiçi ve yurtdışı turizm araştırması" hakkında anket yapacaklarını söyledi. Güvenlik tarafından ev sahibi Şerafetin Kurt'un evi arandı. Ancak Şerafettin Kurt'un eşi evde sadece kendisinin olduğunu ve şahısları tanımadığını söyleyerek bu isteği geri çevirdi. Yaşananların ardından Kurt ailesi, evlerine gelen ceza makbuzu ile şoke oldu. TÜİK tarafından eve gönderilen tutanakta, "Hane halkının geçerli bir mazereti olmaksızın anketi reddetmesi nedeniyle tutanak tanzim edilmiştir" yazılarak, bin 155 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Bu cezayla şoke olan Şerafettin Kurt, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a mektup gönderdi. Kurt, mektubunda, "TÜİK referandum öncesi turizm ve diğer konularda ev ev dolaşıp anket yapıyor. Katılmayanlara 1155 TL ceza kesiyorlar. Eşim güvenliğe gelen anketörleri kabul etmemiş. Ortalıkta o kadar çok dolandırıcının bulunduğu ortamda normal bir hareket. Şahsıma 1155 TL ceza geldi. Benim oturduğum sitede 10 kişi ankete katılmış. 10 kişi katılmamış. Ceza gelmiş. Kritik referandum öncesi TÜİK ve başındakilerin amacı saçma sapan nedenlerle vatandaşa ceza yazıp aklını karıştırıp "Hayır" kampanyası için mi çalışmaktadırlar. TÜİK FETÖ'cülerden temizlendi mi? Bu anketler referandum sonunda yapılamaz mı? Bu anketler referandum sonunda yapılamaz mı? Seçimde oy atmayana 22 TL ceza verildiği günümüzde 1155 TL ne cezasıdır?" dedi.

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