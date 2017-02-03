Tüketici Ötv İndirimini Sevinçle Karşıladı

EDİRNE (İHA) – Beyaz eşyada ÖTV indirimi Edirne'de sevinçle karşılandı.

EDİRNE (İHA) – Beyaz eşyada ÖTV indirimi Edirne'de sevinçle karşılandı.

Edirne'de Saraçlar Caddesinde beyaz eşya işletmeciliği yapan Osman Akbulutlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesinin özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde tüketicileri sevindirdiğini söyledi.

Akbulutlar, "Resmi gazetede ÖTV sıfırlaması ve yüzde 6,7 uygulanacak olan indirim ile beyaz eşya sektöründe ve tüketiciler adına çok büyük bir sevinç yarattı. Bizlerin de son günlerde ister istemez üzüldüğümüz dolar ve kur artışlarından dolayı zamlanan beyaz eşya sektöründe tüketici bu indirime sevindi. Bu ÖTV sıfırlanması 30 Nisan'a kadar süreceği resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Ülkemize ve ülke ekonomimize büyük bir katkısı sağlanacağı düşündüğümüz bu beyaz eşya ÖTV sıfırlanmasını umarım süre ve tarih olarak da uzatılmasını talep ediyoruz. ÖTV sıfırlanması ile yüzde 20 satış artışı bekliyoruz" dedi.