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Tüketici Ve Trendler Led Pazarını Büyütüyor

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Tüketici Ve Trendler Led Pazarını Büyütüyor
Bölgenin en büyük uluslararası aydınlatma ve elektrik malzemeleri fuarı olan "İstanbulLight"a katılan Ledvace, 120 armatür çeşidi ile birlikte sektör...

Bölgenin en büyük uluslararası aydınlatma ve elektrik malzemeleri fuarı olan "İstanbulLight"a katılan Ledvace, 120 armatür çeşidi ile birlikte sektör profesyonelleri ile buluştu.

Ledvance CEO'su Garo Varjabetoğlu İstanbulLight Fuarı'nın oldukça verimli geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye lamba pazarının büyüklüğü 120 milyon Euro. Bizim pazar payımız ise yüzde 30. LED'li lambaların pazar payı arttıkça, konvansiyonel ürünlere olan talep azalıyor. Led'e dönüş oldukça fazla. Fuarda da bunu hissettik. Burada rakipler de olsa; tüketici ve trendler led pazarını büyütüyor. Hem bayilerimize hem de son tüketiciye farklı bütçe ve çözüm seçeneklerinde ürünler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydınlatmada trendleri belirleyen ve ürünleriyle öne çıkan Ledvance'nin endüstriyel alanlar, ofisler, perakende noktaları, depolar, otoparklar gibi kullanım alanı geniş arma-tür ürün gamı; teknolojik tasarımları ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle fuarda dikkat çekti.

Şirket, fuarda dekoratif aydınlatmada dikkat çeken OSRAM markalı retrofit lam-baları da görücüye çıkardı. Cam muhafazalı, enerji tasarrufu sağlayan retrofit lambalar, tasarımlarıyla geçmişe atıfta bulunuyor.

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