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Tüketicilerin Yüzde 60’ı Yeni Ürünleri Deniyor

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Tüketicilerin Yüzde 60’ı Yeni Ürünleri Deniyor
'Yılın Seçilmiş Ürünü" (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerinin yüzde 60'ı "yeni" ürünleri denemeyi seviyor. Araştırmaya...

'Yılın Seçilmiş Ürünü" (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerinin yüzde 60'ı "yeni" ürünleri denemeyi seviyor. Araştırmaya göre, kadın tüketiciler erkeklere kıyasla "yeni" etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli durumda.

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye'de 2'nci kez gerçekleştirilen "Yılın Seçilmiş Ürünü" (YSÜ) programı kapsamında Nielsen'in yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre, tüketiciler yeni ürünler denemeyi seviyor. 12 ilde 4 bin 109 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma, tüketicilerinin yüzde 60'ının "yeni" ürünleri denemeyi sevdiklerini ortaya koydu. Tüketicilerinin yüzde 61'i ise kendilerine tavsiye edilen ya da çevresi tarafından önerilen ürünleri denemeye açık olduklarını ifade ediyor.

Yeni ürünün fiyatı satın almayı etkiliyor

Tüketicilerin yüzde 30'u pazarda yeteri kadar yeni ürün olmadığını düşünürken, yüzde 37'si ise yenilikçi özellikleri bulunan ürünler için daha yüksek ücret ödemeye hazır olduklarını ifade ediyor. Tüketicilerin yüzde 56'sı yeni ve yenilikçi özellikleri bulunan ürünleri fiyatlarının uygun olması durumunda deneyebileceklerini belirtiyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, "yeni" etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Tüketicilerinin referansı olan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) logosu ise, tüketicilerinin yüzde 52'sinin satın alma isteğini artırırken, reklamlarda YSÜ logosuna yer vermek, tüketicilerin reklama güvenini yüzde 50 oranında artırıyor.

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