  • BIST 105.176
  • Altın 139,793
  • Dolar 3,5377
  • Euro 4,0536
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Tuluyhan Uğurlu’dan Dündar’a Ziyaret

» »
Tuluyhan Uğurlu’dan Dündar’a Ziyaret
Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan Cumartesi günü (yarın) açılacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan Cumartesi günü (yarın) açılacak. Açılış töreninde konser verecek olan ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Bursalıları Demokrasi Meydanı'na davet etti.

Konser öncesi Ördekli Kültür Merkezi'nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret eden Tuluyhan Uğurlu, Bursalılar ile anlamlı bir günde buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Uğurlu, "Şehitlerimizin ruhunu şad etmek için Bursa'dayım. Bursa Mehter Takımı ile birlikte 15 Temmuz şehitleri için bestelediğim eseri seslendireceğiz. Mehter Takımı ve piyano eşliğinde konser vereceğiz. Bütün Bursalıları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da hain darbe girişimi gecesinden itibaren 27 gün nöbet tuttuklarını hatırlatarak, "Nöbetlerin bitmesinin ardından meydan düzenlemesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin zeminiyileştirmesi ve altyapı bakımlarını yaptık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı tamamen yenilendi. Bu meydanımız için güzel bir açılış töreni düzenleyeceğiz. Açılışla birlikte tüm Bursalıların buluştuğu güzel bir anma etkinliği olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de sabaha kadar nöbet tutarak, geçen yıl yapılan hain darbe girişiminin unutulmaması noktasında vatandaşlarla birlikte olacağız. Kur'an-ı kerim tilaveti, 15 Temmuz şehitleri adına demokrasi marşını yazan Tuluyhan Uğurlu konseri ve çeşitli etkinlikler olacak. Yenilenenmeydanımız ve Demokrasi Bayramı hayırlı olsun" diye konuştu.

Tuluyhan Uğurlu’dan Dündar’a Ziyaret

Tuluyhan Uğurlu’dan Dündar’a Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da Şehitler İçin Mevlit Okunup, Fidan Dikildi14 Temmuz 2017 Cuma 19:08
  • Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi14 Temmuz 2017 Cuma 18:58
  • İznik Şehitliği’nde Anlamlı Tören14 Temmuz 2017 Cuma 18:58
  • Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi14 Temmuz 2017 Cuma 18:53
  • Rektör Çomaklı’dan 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2017 Cuma 18:53
  • Bozdoğan’da 1 Hektar Makilik Alan Zarar Gördü14 Temmuz 2017 Cuma 18:48
  • Başkan Üzülmez’den 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • İlimtepe Ve Kampüs İnşaatı İlerliyor14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • Ömer Halisdemir’in Kardeşinden Başkan Baran’a Ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • Havran’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açıldı14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti