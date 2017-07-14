Tuluyhan Uğurlu’dan Dündar’a Ziyaret

Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan Cumartesi günü (yarın) açılacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan Cumartesi günü (yarın) açılacak. Açılış töreninde konser verecek olan ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Bursalıları Demokrasi Meydanı'na davet etti.

Konser öncesi Ördekli Kültür Merkezi'nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret eden Tuluyhan Uğurlu, Bursalılar ile anlamlı bir günde buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Uğurlu, "Şehitlerimizin ruhunu şad etmek için Bursa'dayım. Bursa Mehter Takımı ile birlikte 15 Temmuz şehitleri için bestelediğim eseri seslendireceğiz. Mehter Takımı ve piyano eşliğinde konser vereceğiz. Bütün Bursalıları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da hain darbe girişimi gecesinden itibaren 27 gün nöbet tuttuklarını hatırlatarak, "Nöbetlerin bitmesinin ardından meydan düzenlemesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin zeminiyileştirmesi ve altyapı bakımlarını yaptık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı tamamen yenilendi. Bu meydanımız için güzel bir açılış töreni düzenleyeceğiz. Açılışla birlikte tüm Bursalıların buluştuğu güzel bir anma etkinliği olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de sabaha kadar nöbet tutarak, geçen yıl yapılan hain darbe girişiminin unutulmaması noktasında vatandaşlarla birlikte olacağız. Kur'an-ı kerim tilaveti, 15 Temmuz şehitleri adına demokrasi marşını yazan Tuluyhan Uğurlu konseri ve çeşitli etkinlikler olacak. Yenilenenmeydanımız ve Demokrasi Bayramı hayırlı olsun" diye konuştu.