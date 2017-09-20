Tüm dünyadan farklı bir tasarruf modeliyle ev almanın yolu

Ülkemizde yaklaşık 23 milyon hanenin 8,5 milyonu kiracı konumunda. Çoğunlukla orta ve alt gelir grubunda bulunan bu 8,5 milyon hanenin peşin para ile ya da kredi kullanarak ev sahibi olabilmesi iseneredeyse imkansız…

Bu nedenle ailelerin, alacakları eve hiç fark ödemeyecekleri, o evi kolaylıkla alabilecekleri bir modele ihtiyaçları var.Almanya’da da Yapı Tasarruf Sandıkları adıyla var olan bu sistem için dünyada eşi benzeri olmayan bir model geliştirdiklerini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Almanya’da her 5 kişiden 1’i bu yöntemle ev sahibi oluyor. Hatta bu uygulamaya devlet bizzat destek veriyor. Birevim yöntemleri düşük ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya yönelik bir proje. Dünya üzerinde tasarrufa dayalı modeller olsa da Birevim modelinin bir başka örneği yok” dedi.

Tüm dünyada artan ev fiyatları ve buna bağlı olarak artan banka faizleri, ev sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Yıllarca ev sahibi olma umuduyla birikim yapan insanlar, bir ev parası da faiz ödemek durumunda kalıyor ya da ev almaktan vazgeçiyor. Bu nedenle ev sahibi olma sürecini iyi yönetmek şart…

“Özellikle Almanya’da tasarruflu ev sahibi olma yöntemi sıklıkla tercih ediliyor”

Bu süreci iyi yönetebilmek için özellikle Avrupalıların da tercihinin tasarruflu ev sahibi olma yöntemi olduğunu söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, bu yöntemin Birevim yöntemleri gibi olmadığını söyledi. Gelişmiş olan tüm ülkelerde tasarrufu artırıcı farklı uygulamalar olduğunun altını çizen Çiftçi, “Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede farklı uygulamalar söz konusudur. Örneğin Almanya’da yapı tasarruf sandıkları var ve etkin bir şekilde 100 yıldan fazladır çalışıyor. Almanya’da her 5 kişiden 1’i bu yöntemle ev sahibi oluyor. Hatta bu uygulamaya devlet bizzat destek veriyor. Fakat Birevim yöntemleri düşük ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya yönelik bir proje. Dünya üzerinde tasarrufa dayalı modeller olsa da Birevim modelinin bir başka örneği yok” dedi.

“Tasarruf yapıldığında, bireylerin küçük birikimleri ülke ekonomisine kazandırılıyor”

Birevim’in tasarruf yapmayı bir adım daha ileriye taşıdığını söyleyen Çiftçi,“Birevim, ev sahibi olmak isteyenlerin tasarruflarını faizsiz bir modelle yapmalarını sağlayarak hedeflerine daha kısa sürede ulaşmalarına imkan tanıyor. Faizin girmediği bir tasarruf şekliyle milyonlarca aile tasarruf yaptığı zaman hem ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermenin konforunu yaşıyorlar, hem de ülke ekonomisi bu durumdan olumlu etkileniyor. Tasarruf yapıldığında, bireylerin küçük birikimleri ülke ekonomisine kazandırılıyor. O küçük birikimler yeri geliyor büyük ihtiyaçları gideriyor, ülke ekonomisi için can suyu olabiliyor. Bu yöntemle bireyler ekonomik anlamda güçlenerek almak istedikleri evi kolaylıkla alabiliyorlar. ‘Bir evim olsun’ diyen herkesi tasarrufa dayalı ev alma modeliyle kolaylıkla ev sahibi yapan Birevim, bu yöntemi tercih eden ailelerin, yalnızca satın aldıkları evin değerini ödeyerek, tamamen faizsiz bir şekilde ev sahibi olmalarını sağlıyor.”

Ayrıca Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modelini tercih edenlere,tamamen faizsiz bir ev alma modeliyle ev sahibi olma kolaylığı sunduğunu söyledi ve ekledi;