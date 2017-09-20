  • BIST 105.324
  • Altın 146,469
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Tüm dünyadan farklı bir tasarruf modeliyle ev almanın yolu

» »
Tüm dünyadan farklı bir tasarruf modeliyle ev almanın yolu
Ülkemizde yaklaşık 23 milyon hanenin 8,5 milyonu kiracı konumunda. Çoğunlukla orta ve alt gelir grubunda bulunan bu 8,5 milyon hanenin peşin para ile ya da kredi kullanarak ev sahibi olabilmesi iseneredeyse imkansız…

Bu nedenle ailelerin, alacakları eve hiç fark ödemeyecekleri, o evi kolaylıkla alabilecekleri bir modele ihtiyaçları var.Almanya’da da Yapı Tasarruf Sandıkları adıyla var olan bu sistem için dünyada eşi benzeri olmayan bir model geliştirdiklerini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Almanya’da her 5 kişiden 1’i bu yöntemle ev sahibi oluyor. Hatta bu uygulamaya devlet bizzat destek veriyor. Birevim yöntemleri düşük ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya yönelik bir proje. Dünya üzerinde tasarrufa dayalı modeller olsa da Birevim modelinin bir başka örneği yok” dedi.

Tüm dünyada artan ev fiyatları ve buna bağlı olarak artan banka faizleri, ev sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Yıllarca ev sahibi olma umuduyla birikim yapan insanlar, bir ev parası da faiz ödemek durumunda kalıyor ya da ev almaktan vazgeçiyor. Bu nedenle ev sahibi olma sürecini iyi yönetmek şart… 

“Özellikle Almanya’da tasarruflu ev sahibi olma yöntemi sıklıkla tercih ediliyor”

Bu süreci iyi yönetebilmek için özellikle Avrupalıların da tercihinin tasarruflu ev sahibi olma yöntemi olduğunu söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, bu yöntemin Birevim yöntemleri gibi olmadığını söyledi. Gelişmiş olan tüm ülkelerde tasarrufu artırıcı farklı uygulamalar olduğunun altını çizen Çiftçi, “Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede farklı uygulamalar söz konusudur. Örneğin Almanya’da yapı tasarruf sandıkları var ve etkin bir şekilde 100 yıldan fazladır çalışıyor. Almanya’da her 5 kişiden 1’i bu yöntemle ev sahibi oluyor. Hatta bu uygulamaya devlet bizzat destek veriyor. Fakat Birevim yöntemleri düşük ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya yönelik bir proje. Dünya üzerinde tasarrufa dayalı modeller olsa da Birevim modelinin bir başka örneği yok” dedi.

“Tasarruf yapıldığında, bireylerin küçük birikimleri ülke ekonomisine kazandırılıyor”

Birevim’in tasarruf yapmayı bir adım daha ileriye taşıdığını söyleyen Çiftçi,“Birevim, ev sahibi olmak isteyenlerin tasarruflarını faizsiz bir modelle yapmalarını sağlayarak hedeflerine daha kısa sürede ulaşmalarına imkan tanıyor. Faizin girmediği bir tasarruf şekliyle milyonlarca aile tasarruf yaptığı zaman hem ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermenin konforunu yaşıyorlar, hem de ülke ekonomisi bu durumdan olumlu etkileniyor. Tasarruf yapıldığında, bireylerin küçük birikimleri ülke ekonomisine kazandırılıyor. O küçük birikimler yeri geliyor büyük ihtiyaçları gideriyor, ülke ekonomisi için can suyu olabiliyor. Bu yöntemle bireyler ekonomik anlamda güçlenerek almak istedikleri evi kolaylıkla alabiliyorlar. ‘Bir evim olsun’ diyen herkesi tasarrufa dayalı ev alma modeliyle kolaylıkla ev sahibi yapan Birevim, bu yöntemi tercih eden ailelerin, yalnızca satın aldıkları evin değerini ödeyerek, tamamen faizsiz bir şekilde ev sahibi olmalarını sağlıyor.”

Ayrıca Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modelini tercih edenlere,tamamen faizsiz bir ev alma modeliyle ev sahibi olma kolaylığı sunduğunu söyledi ve ekledi;

  • “Alacakları eve hiç fark ödemiyorlar, sadece evin değerini ödüyorlar.
  • Bireysel olarak uzun yıllar tasarruf yaparak bir ev sahibi olabilirken, Birevim’in tasarrufa dayalı faizsiz modeliyle çok çok kısa sürede ev sahibi olabiliyorlar.
  • Türkiye’nin neresinde olursa olsun Birevim ile ev sahibi olabiliyorlar. İstedikleri herhangi bir satılık evi alabiliyorlar.
  • 240 aya kadar taksit yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla taksitlerini kendileri belirleyebiliyorlar.
  • İsterlerse hiç peşinat vermeden de ev sahibi olabiliyorlar.
  • Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modeliyle ev sahibi olmak isteyen kişiler evini ucuza mal ediyor.
  • Birevim’in bu özel modeliyle toplam taksitleri olması gerekenden çok daha erken bitiyor.
  • İhtiyaç duyulması halinde ev sahibi olmak isteyen kişiler taksitlerinde ve evin değerinde değişikliğe gidebiliyorlar. Bu model ev sahibi olmak isteyenlere değişiklik yapabilme imkanı sunuyor.”
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik’te Ahilik Haftası Kutlandı20 Eylül 2017 Çarşamba 18:13
  • "Bilgisayar Öğrenmenin Kısayolu” İsimli Kitabın 4. Baskısı Yayınlandı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:53
  • Tepebaşı’nda Biniciliğe Engel Yok20 Eylül 2017 Çarşamba 17:43
  • Başkan Ataç’tan Rumelili İş Adamlarına Ziyaret20 Eylül 2017 Çarşamba 17:38
  • Muhacir Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Kurt’a Ziyaret20 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
  • Vali Çakacak, Eskişehir’i Havadan İnceledi20 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
  • Şehirder Ve Tded’den Pasin Zaferi Teşekkürü20 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
  • Ak Parti İlçe Başkanın Baba Acısı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:28
  • Köy Pazarına Vatandaşlardan Yoğun İlgi20 Eylül 2017 Çarşamba 17:28
  • Saraçlar Mahallesi Sakinlerinden Başkan Babaş’a Hizmet Teşekkürü20 Eylül 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti