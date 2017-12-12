Tüm Yerel Sen’den Başkan Kurt’a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) yöneticileri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete; Tüm Yerel Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Çetin Saygı, Genel Örgütlenme Sekreteri Yılmaz Bakır ile Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Servet Toptaş ve Tüm Yerel Sen Odunpazarı Belediyesi işyeri Temsilsi Aşkın Taşdemir katıldı.

Bir süre misafirleri ile sohbet eden Başkan Kurt, Tüm Yerel Sen'in ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sendikaların emek dünyasındaki önemini vurgulayan Başkan Kurt, iş barışı bozulmadan yapılan örgütlenme çalışmalarının önemli olduğunu söyledi. Sendikaların çeşitliliğinin emek dünyası açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Başkan Kurt, Tüm Yerel Sen'e çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman işçilerin yanında olduğunu belirten Tüm Yerel Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Çetin Saygı, "Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, işçileri sendikalara üye olması için her zaman teşvik etti. Odunpazarı Belediyesi'nde sendikasız işçi yok. Biz Başkan Kurt'a, işçilere ve sendikacılara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.