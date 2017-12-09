Tümad Madencilik, Özbekistan’da Altın Madenlerini Bulacak

Özbekistan Devlet Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi, ülkedeki 10 yeni altın maden ocağının üretime açma potansiyelini incelemek için 4 yabancı şirketle...

Özbekistan Devlet Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi, ülkedeki 10 yeni altın maden ocağının üretime açma potansiyelini incelemek için 4 yabancı şirketle anlaşma imzaladı.

Taşkent'te gerçekleştirilen Uzgeoinvest-2017 Uluslararası Konferansı sırasında Komite Başkanı Bobir İslamov tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili anlaşmalar Kanada'dan B2Gold, İngiltere'den NordGold, Türkiye'den Tümad Madencilik ve Kuzey Kore'den Shindong Resources şirketleri ile imzalandı. Yeni maden ocaklarının altın rezervi açıklanmadı, ancak incelemeler için yapılacak toplam yatırım tutarı 8 milyar doları aşacağı bildirildi. Anlaşmalara göre, iki sene boyunca yapılacak incelemeler sonucu, incelemeyi yapan şirketin, madeni işletme hakkına sahip olacağı belirtildi.