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Tümsiad Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz Açıklaması

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Tümsiad Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz Açıklaması
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Av. Erkan Çakmak, 15 Temmuzun yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Av. Erkan Çakmak, 15 Temmuzun yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜMSİAD Başkanı Erkan Çakmak, tam bir yıl önce bu büyük Türk milletinin tarihi bir varlık yokluk mücadelesi verdiğinin altını çizdi.

Erkan Çakmak, "Hem de tanka, topa, uçağa, mermiye karşı kanla, kemikle karşı duruşun bir büyük kahramanlık destanının mücadelesiydi. Tüm hain odakların ortak çabası, Allah'ın yardımı ile milletin sinesinde söndü. Bu destan hepimizin tüm ülkenindir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye şanlı bir zaferin yıldönümünü yaşıyoruz. Aradan geçen sürede, tüm hücrelerimize sinsice sızan bu dış odaklı örgüte karşı verilen mücadele ve adalet arayışı, acılarımızı giderme yolunda önemli ve zaruridir.

Geçen bir yıla dönüp baktığımızda, akla hayale gelmeyen yollar denenerek, devlet ele geçirilmeye, ülke bölünmeye ve işgale hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Devlet tüm gücüyle bu ihanet odaklarıyla mücadeleye devam etmelidir. Tabi bu yapılırken de darbecileri gibi din kisvesi altında ihanet planlayanlarla, gerçekten devletine, milletine ve vatanın bağlı olanların iyi ayırt edilmesi gerekir.

Acılarımıza rağmen bu gün bir milletin kurtuluş, bir vatanın beka ve bir devletin devamını hep beraber sağladığımız bu günü bir zafer ve kurtuluş günü olarak kutlamalıyız. Tüm dünya bilsin ki Türkiye'yi bölmek, zayıflatmak veya yok etmek isteyenler bu güne kadar boşa çabalamıştır. Bundan sonra da bu necip Millet buna izin vermeyecektir. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize şifa, ailelerine de sabır temenni ediyorum. Kurtuluşumuz mübarek olsun" dedi.

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