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Tümsiad’ Dan Surel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

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Tümsiad’ Dan Surel’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliğine atanan...

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliğine atanan Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, TÜMSİAD üyelerine hastane hakkında bilgiler verdi. Yozgat'ta hasta-çalışan memnuniyetinin kendileri için vazgeçilmez ilkeler arasında bulunacağına işaret eden Surel, "Türkiye'de ilk açılan şehir hastaneleri arasında olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde çalışıyor olmak gurur verici. Yozgat halkına kaliteli, verimli hizmet vererek, şehrin sağlık çehresini değiştirecek çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin fiziki yapısının diğer illere göre üst düzeyde olduğunu kaydeden Surel, en kaliteli sağlık ekipleriyle hizmet verdiklerini dile getirdi. Surel, ufak tefek eksikliklerin bulunduğunu fakat bu eksiklikleri gidermeye çalıştıklarına söyleyerek Yozgat'ı sağlık üssü yapmak için kendilerinin de çalışmalarını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin Yozgat'a kazandırılmış önemli bir değer olduğuna vurgu yapan TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar ise şehir hastanesi ve hastane faaliyetlerini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Surel'e görevinde başarılar diyen Çatar, "Yozgat'ın ilerleyen dönemlerde sağlık üssü olma hedefine ilerlemesinde önemli adımlar atıldığını görmek biz işadamlarını oldukça memnun etmektedir. Bu anlamda kentimizin geleceğinin daha iyiye gittiği gözlerden kaçmıyor. Yozgat Şehir Hastanemizin Yozgat'ımıza sağlıkta önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyiz" dedi.

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