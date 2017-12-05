Tümsiad Şube Başkanına Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Semerkand Malatya Vakfı Başkanı Ali Birgin, Beşir Derneği Malatya Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği...

Semerkand Malatya Vakfı Başkanı Ali Birgin, Beşir Derneği Malatya Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanlığına yeni seçilen Murat Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Semerkand Malatya Vakfı Başkanı Ali Birgin, TÜMSİAD'ın yeni başkanına başarılar dileyerek, vakfın çalışmalarından bahsetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise, TÜMSİAD'ın Avrupa ve Türkiye genelinde yürütmekte olduğu çalışmaları anlattı.