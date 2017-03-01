Tümsiad’a Öz’den Ziyaret

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TÜMSİAD Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TÜMSİAD Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ülkemizde 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecini görüşmek ve iade-i ziyarette bulunmak üzere, TÜMSİAD Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

'16 Nisan büyük önem arz ediyor.'

Geçmişte egemenliğini sürdüren vesayet rejiminin her on yılda bir ülkeyi yüz yıl geri götürmek çabasında olduğunu dile getiren Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için 16 Nisan tarihinde Evet oylarının büyük önem arz ettiğini söyledi. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe kalkışmasına milletin en güzel cevabı vererek gerek 28 Şubat vesayetçilerine gerekse e-muhtıra meraklılarına hadlerini bildirdiğini yineleyen İl Başkanı Mehmet Emin Öz sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bundan sonra elbette ki darbenin isminin bile zikredileceğini düşünmüyoruz. Fakat vesayet bu girişimlerinden vazgeçmeyecektir. Küçük eylemler küçük kalkışmalarla bile olsa direneceklerdir. Bu nedenle 16 Nisan tarihinde yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" oyu ile ülkemizin ilerlemesinin önünde konulan taşları kaldırmış olacağız. 16 Nisan'ın gelişi, yeni sistemin kapılarını açarak ülkemizde 40 yıla yaklaşan bir zamanda varlığını ne zamandır gösteren terör olaylarının sıfıra kadar inmesine zemin hazırlayacaktır. Bu süreçte TÜMSİAD üyelerinin de bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da sürdüreceğine yürekten inanıyoruz"

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu ise, İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜMSİAD ve bağlı kuruluşları ile referandum sürecinde her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Başkan Cafer Burucu Bu anayasa değişikliğinin toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirdiğini belirtti. Hantal devlet yapısından kurtulmak ve daha güçlü bir Türkiye'nin oluşması için halk oylamasında "EVET" oyu vereceklerinin altını çizen Başkan Burucu, şu görüşlere yer verdi:

"Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayatî derecede önem taşımaktadır.

"Dünya 5 ten büyüktür sloganıyla" adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, Dünya'da en büyük 20, Avrupa'da ise (Rusya dâhil) ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir.

Anayasa Değişikliği paketinin, ülkemizin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacağına, yürütmenin işlerliğini hızlandıracağına ve artıracağına, Devletin millet için var olduğu esası ile milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına, artık koalisyonlara mahkûm olunmayacağına inanıyoruz. Bu süreçte TÜMSİAD olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu yineliyor, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ekibine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."