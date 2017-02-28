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Tuna: “1 Mart, Arslanköy’ün Kurtuluşu Olarak Tarihe Altın Harflerle Yazılmıştır”

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Tuna: “1 Mart, Arslanköy’ün Kurtuluşu Olarak Tarihe Altın Harflerle Yazılmıştır”
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun...

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Atalarımızın zaferi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taçlandırılmış, 1 Mart Arslanköy'ün kurtuluşu olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Başkan Tuna, Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Çukurova bölgesinde ilk Kuvayi Milliye hareketinin Arslanköy'de başlamasının tesadüf olmadığını belirten Tuna, Arslanköylülerin bağımsızlıklarına sonuna kadar sahip çıktıklarını ve düşman saldırılarına karşı kahramanca direndiklerini vurguladı. Köylerin Mersin'in sigortası olduklarının altını çizen Tuna, "Mersin'in kurtuluşunda köylerimizin yapmış oldukları mücadele yadsınamaz. Atalarımız, Arslanköy'den başlayan mücadelede vatan topraklarımızı hilal şeklinde sararak bu şehrin kurtuluşuna ve vatan yapılmasına katkı sunmuşlardır. Arslanköy halkının işgal güçlerine karşı verdiği şanlı mücadele 1 Mart 1920'de zaferle sonuçlanmıştır. Atalarımız, vatanı için canını vermekle kalmamış, gaflet ve ihanet içinde olanlara da gereken dersi vermiştir. Bu zafer, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taçlandırılmış, 1 Mart Arslanköy'ün kurtuluşu olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı bu zor dönemde geçmişten ders alınması gerektiğine dikkat çeken Tuna, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Anadolu coğrafyasında yaşamak zor. Dün de zordu, bugün de zor, yarınlarda da zor olacak. O nedenle Ulu Önderimizin kurduğu bu güzel Cumhuriyeti her zaman koruyacağız. Toroslar Belediyesi olarak, tarih şuurumuzu, dilimizi, Misak-ı Milli sınırları içerisinde çizilmiş vatan toprağımızı, manevi değerlerimizi ve bin yıllık bir tarihe sahip yüce Türk milletinin kültürünü, kökten gelen değerlerini asla yok ettirmeyeceğiz. İnşallah bu coğrafyada tek vücut, tek yürek ve tek bilek olarak Cumhuriyetimizin aydınlığı içerisinde yaşamımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Arslanköyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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