Tuna; "Esnafımız, Türk Ekonomisinin Bel Kemiğidir"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, esnafın, Türk ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, esnafın, Türk ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyledi.

Tuna, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, esnafların şehir ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ekonomik ve sosyal hayatımızın gelişmesinde önemli yeri olan Ahiliğin, iyi ahlak, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan bir kültür olduğuna değinen Tuna, "İş hayatındaki başarı, alın terine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek hayatına dayanmaktadır. Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri günümüzde de esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizin ticari hayatına yön vermektedir. Unutmamalıyız ki, esnafımız Türk ekonomisinin belkemiğidir. Biz de geçmişimizle bütünleşmeli ve ahilik kültürüne sahip çıkarak, gelecek nesillerimize taşımalıyız" dedi.

Tuna, 14 yıllık görev süreleri boyunca belediye olarak esnafın her zaman yanında olduklarını ve destek verdiklerini belirten Tuna, "İş meslek hayatında saygılı, güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm halkımızın Ahilik Kültür Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.