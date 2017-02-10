Tuna: "Güçlü Yanlarımızı Gerçekleştiremedik"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Antrenör Tamer Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Antrenör Tamer Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuna, çok önemli bir maç kaybettiklerini ve bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.

Güçlü ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Gerçekleştirmemiz için ortaya koymamız gerekenler vardı, bunlar eksikti biraz. Hedeflediğimiz bir şampiyonluk düşüncesi var. Bu da oyuncuların da bizim de her zaman kafamızda ve hiç bir zaman konsantrasyonumuzu bozmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu noktada takıma, oyunculara ve kendimize güvenimiz tam. Bu da devam edecektir" dedi.