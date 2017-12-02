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Tuna: “Oyun Kalitesi Anlamında Üste Çıkamadık”

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Tuna: “Oyun Kalitesi Anlamında Üste Çıkamadık”
Süper Lig'in 14. hafta maçından Göztepe deplasmanda Kardemir Karabükspor'u tarihinde ilk defa mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 14. hafta maçından Göztepe deplasmanda Kardemir Karabükspor'u tarihinde ilk defa mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, konsantre ve moralli olmanın kendilerine galibiyeti getirdiğini ancak oyun anlamında pozitif bir oyun sergilemediklerini söyledi.

Tuna, maçın sonucuna göre moralli olup galibiyeti gelen taraftara hediye etmenin önemini bildiklerini kaydederek, "Maçında farkındayız. 20 şut atıp attırıp 14 korner kullandırıp böyle bir maçtan galibiyetle ayrılmak bizim takımımızla ilgili konsantrasyonun ve moralinin bir karşılığı diye düşünebiliriz. Takım olduğumuzun refleks anlamında reaksiyon anlamında bir karşılığını yaşadık. Penaltıyı kurtardık. İkinci yarının başında bir oyunu ele aldık. Karabük'ün ve bizim top kayıpları oldu. 6 saniyenin biraz üzerinde biz topa sahipken geri kazım var. Bu kadar top kaybının yaşandığı bir maçtan galip ayrılmak oyun kalitesi anlamında üste çıkamadık. Daha önceki haftalarda yaşadığımız pozitif oyunu asla ortaya koyamadık. Bir şey ortaya koyuyoruz; gol yememe reaksiyonu ve refleksini gösterdiğimizde kazanacağımızın farkındayız. Ligin zorluğu şöyle; Karabük takımı ve içinde bulunduğu durumla tamamen konsantrasyon ile ilgili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Önceki maçları da analiz ettiğimizde buna yakın oynadığı maçları kaybetmişti, bu maçı da böyle yaşadı. Ligde sıralamanın ve oyun anlamında takımlarında çok değişken olduğunu görüyoruz. Biz de bir hafta önceki oyunumuzla bu hafta Karabük karşısında ilk yarıda baskılı oyuna karşılık veremediğimiz halde böyle bir maçı bile kazanabiliyoruz. İki takımın psikolojik anlamdaki farkı oldu. Bizim moral olarak yakaladığımız iki pozisyondan birini gole çevirmemiz. Karabük'ün bu kadar ofansif ve baskılı oyunun yanında iyi organize olmamalarının sorununu da yaşadı. Biz bunları kullanamasak ta gole ulaşırken yaşadığımızı pozisyon ve topa sahipken biraz onları yormamızın nedeni bu oldu. Kazanmak güzel. Ligdeki hedeflerimiz daha değişebiliyor. Bulunduğumuz konumu güçlendirebiliyorsunuz. Biz iyi bir takımız ve iyi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Takviye yapabiliriz"

Takıma ikinci yarı takviye yapıp yapmayacakları yönünde bir soruya ise Tuna, "Oyuncu grubu ile ilgili planlamanın içindeyiz. Devre arasına kadar bu planlamayı düşünerek, tartışarak, başkanımızla da bir araya gelerek değerlendiriyoruz. İkinci yarı takviyeler mutlaka olabilir ve olmayabilir de. Çalışma evresindeyiz. Eksikliklerimiz var. Güçlenmemiz gereken çok yönümüz var. Oyuncu seçimini biz yaptık. Bu yıl için birinci önceliğimiz bu ligle alakalı planlardı. Gelecek yılla ilgili planlarda kafamızda. Bu yıl bu ligi bu sene yaşamamız ve devam ettirmemiz, Süper Lig'de Göztepe'nin kalıcı olmasını sağlamak. Onun için bazı tercihlerde kısa ve orta vadeli tercihler yaptık. Uzun vadeli tercihlerimizde var takım içinde. Bunlara zaman zaman yer versek de çok süre alamıyorlar. Onlarda uzun vadeli çalışmalarımız içinde. Ligde daha net Devre arasına kadar yerimizi netleştirirsek bir iki tane alternatif veya tamamlayıcı oyuncu dahil edebiliriz. Devre arasına kadar o çalışmanın sürecini yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

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