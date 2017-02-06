Tunceli Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Tunceli Belediyesi'ne bağlı ekipler kar yağışının durmasıyla birlikte ana arter ve bağlantı yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına...

Tunceli Belediyesi'ne bağlı ekipler kar yağışının durmasıyla birlikte ana arter ve bağlantı yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Tunceli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çiçek, "Karla mücadele ekiplerimiz vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor. Buzlanmaya karşı ana caddelerden başlanarak ara sokaklar dahil, tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. İlimizde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları güzergahtaki kaldırım ve yollar temizlendi. Şehrimizin değişik noktalarında karla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup, özellikle ana arterlerin açık tutulması ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları 24 saat vardiya sistemi ile yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın kışı rahat ve sorunsuz geçirmeleri için, hava durumu 24 saat süreyle takip edilerek gerekli hazırlıklar ve müdahale tedbirleri alınmaya devam edilmektedir" dedi.