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Tunceli Valiliğinden Çatışma Açıklaması

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Tunceli Valiliğinden Çatışma Açıklaması
Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde yaşanan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde yaşanan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "11 Şubat 2017 tarihinde Pülümür ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar ile bir grup terör örgütü mensubu arasında sıcak temas sağlanmış ve çatışma çıkmıştır.

Çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama/tarama faaliyeti esnasında 4 kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış, 1 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay sonrası bölgede yapılan arama/tarama faaliyetlerinde teröristlere ait; çok sayıda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilmiştir" denildi.

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