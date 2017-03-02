Tunceli Valisi Kaymak, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, muhtarlarla bir araya geldi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, muhtarlarla bir araya geldi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, valilik toplantısında kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarları dinledi. Merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, toplantıda yaşanan sorunları aktardı.

Sorun ve talepleri bizzat dinleyen Vali Kaymak, gerekli çalışmaların yapılması için kurum amirlerine talimat verdi.

Muhtarlarla bir araya geldiklerini aktaran Vali Kaymak," Her vesileyle vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu suretle insanımızın sorunlarını bizzat dinleyerek etkili bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz"dedi.