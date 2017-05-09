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Tunceli Ve Bingöl İçin Fırtına Uyarısı

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Tunceli Ve Bingöl İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli ve Bingöl için saatte 70 kilometre hızı bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli ve Bingöl için saatte 70 kilometre hızı bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına uyarısı yaptı. Bölge genelinde ise sıcaklıkların 6 derece daha artması beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Elazığ ve Malatya'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Tunceli ve Bingöl'de ise yer yer aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'da ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor"denildi.

Bölge genelinde rüzgarın orta kuvvetle eseceğini belirten merkez, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise saatte 70 kilometreyi bulabilecek şekilde kısa süreli fırtınanın olabileceğini aktararak, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan böle genelinde sıcaklığın 4 ile 6 derece arasında artacağının tahmin edildiği belirtildi.

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