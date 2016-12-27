Tunceli’de 67 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Tunceli'de kar yağışının ardından il genelinde 67 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Tunceli'de kar yağışının ardından il genelinde 67 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il merkezinde 11, Çemişgezek'te 1, Mazgirt'te 9, Nazımiye'de 8, Ovacık'ta 13 ve Pülümür'de de 25 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.