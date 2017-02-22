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Tunceli’de Bir Polis Fetö/pdy’den Tutuklandı

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Tunceli’de Bir Polis Fetö/pdy’den Tutuklandı
Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir polis memuru tutuklandı.

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir polis memuru tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; ilimiz merkezinde gözaltına alınan bir polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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