Tunceli’de Çocuklar, İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftasını Kutladı

Tunceli'de anaokulu ve ilkokul öğrencileri İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Tunceli'de anaokulu ve ilkokul öğrencileri İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle Bal Peteği Anaokulunda, etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Bal Peteği Anaokulu ile Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu öğrencileri tarafından oratoryo ve halk oyunları gösterisi yapılıp, şiirler okundu.

Öğrencilerin başarısı için, aile, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Devletimiz, engelli, yetim ve öksüz çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımızın yanındadır. Burada çocukları anne ve babadan daha çok gören, onlara çok önem veren, onlarla daha fazla zaman geçiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunar, çok teşekkür ederim" dedi.

Program, resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.