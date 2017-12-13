  • BIST 108.518
  • Altın 153,390
  • Dolar 3,8429
  • Euro 4,5142
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Tunceli’de Çocuklar, İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftasını Kutladı

» »
Tunceli’de Çocuklar, İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftasını Kutladı
Tunceli'de anaokulu ve ilkokul öğrencileri İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Tunceli'de anaokulu ve ilkokul öğrencileri İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle Bal Peteği Anaokulunda, etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Bal Peteği Anaokulu ile Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu öğrencileri tarafından oratoryo ve halk oyunları gösterisi yapılıp, şiirler okundu.

Öğrencilerin başarısı için, aile, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Devletimiz, engelli, yetim ve öksüz çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımızın yanındadır. Burada çocukları anne ve babadan daha çok gören, onlara çok önem veren, onlarla daha fazla zaman geçiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunar, çok teşekkür ederim" dedi.

Program, resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buzağı Can Sütü Projesi Hayata Geçiriliyor13 Aralık 2017 Çarşamba 13:18
  • Efeler Belediyesi ’Yılmazköy Mahallesi Kültür Ve Aşevi’ni Hizmete Açmaya Hazırlanıyor13 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Üniversiteli Polislerin Mezuniyet Sevinci13 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • İncesu’da Cami Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor13 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Gediz İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun Görevine Başladı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • 15 Yıllık Tuz Hanı Sorunu Çözüldü13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Ünlü Yönetmen Memleketinde Toprağa Verildi13 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Bölükbaşı’ndan "Dış Siyaset Ve Milli Beka" Konferansı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Tcdd’den Yüksek Gerilim Uyarısı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti