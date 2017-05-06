Tunceli’de Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Anıldı

Tunceli'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yıldönümünde anıldı.

Tunceli'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yıldönümünde anıldı.

Tunceli'de Emek Partisi tarafından 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edilişlerinin 45. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Programda ilk önce Deniz Gezmiş ve arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programında katılanların konuşmasının ardından Gezmiş ve arkadaşlarının hayatının anlatıldığı belgesel gösterildi.