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Tunceli’de Domuzlar Karayoluna İndi

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Tunceli’de Domuzlar Karayoluna İndi
Tunceli'de kar mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları karayoluna indi.

Tunceli'de kar mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları karayoluna indi.

Kış mevsimi nedeniyle aç kalan yaban domuzları, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi, Elazığ karayolu üzerine kadar indi. Çöpleri karıştıran yaban domuzlarını, sokak köpekleri rahat bırakmadığı görülürken, karayolunu kullanan sürücülerin durarak domuzlara yol verdi. Domuzlar bir süre sonra, dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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