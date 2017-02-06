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Tunceli’de Fetö/pdy’den 2 Tutuklama

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Tunceli’de Fetö/pdy’den 2 Tutuklama
Tunceli'de FETÖ/PDY kapsamında yürütülen operasyonlarda 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanırken, 1 astsubay, 1 polis memuru ve 1 memur gözaltına...

Tunceli'de FETÖ/PDY kapsamında yürütülen operasyonlarda 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanırken, 1 astsubay, 1 polis memuru ve 1 memur gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Ayrıca; yürütülen çalışmalar kapsamında 1 polis memuru, 1 astsubay ve 1 memur yakalanarak gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" dendi.

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