Tunceli’de Fetö/pdy’den Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı

Tunceli Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 jandarma teğmen, 1 astsubay ve 1 polis memurunun tutuklandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 jandarma teğmen, 1 astsubay ve 1 polis memurunun tutuklandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan (1) Jandarma Teğmen, (1) Jandarma Astsubay ve (1) Polis Memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."