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Tunceli’de Gençler, Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

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Tunceli’de Gençler, Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi
Tunceli'de gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek aşure ikram etti.

Tunceli'de gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek aşure ikram etti.

Tunceli Yunus Emre Gençlik Merkezi tarafından engelli bireyler için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında merkezdeki gençler, Umudum Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel İş Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli bireylerle bir araya gelip, hazırladıkları aşureleri ikram etti.

Amaçlarının engelli bireylerle zaman geçirmek olduğunu aktaran merkezin gençlik lideri Nazlı Akdeniz, "Merkez olarak yürüttüğümüz hemen hemen her çalışmaya engelli bireylerimizi de dahil etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir sohbet esnasında böyle bir fikir doğdu ve yaptık. Çok da güzel oldu. Hem aşurelerimizi yedik, hem de engelli kardeşlerimizle zaman geçirdik"dedi.

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