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Tunceli’de Hurda Yüklü Araçta Yangın Çıktı

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Tunceli’de Hurda Yüklü Araçta Yangın Çıktı
Tunceli'de hurda yüklü aracın kasasında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tunceli'de hurda yüklü aracın kasasında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den hurda yükleyen Hasan Demir yönetimindeki tır, Atatürk Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların uyarısı üzerine aracı kenara çeken sürücü Demir, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

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