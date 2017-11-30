Tunceli’de Kar Nedeniyle 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Tunceli'de önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 80 köy yolundan 33'ü açılırken, 47'sinin açılması için çalışmaların aralıksız...

Tunceli'de önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 80 köy yolundan 33'ü açılırken, 47'sinin açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 80 köyden 33'ünün ekipler tarafından açıldı. Kar yağışının etkili olduğu Pülümür ve Ovacık ilçelerinde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı, bölgede kapalı bulunan 47 köy yolununda açılması için çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.

Kar nedeniyle merkezde 1, ilçelerden Ovacık'ta 24, Pülümür'de 8, Nazımiye'de 7, Hozat'ta 5 ve Mazgirt'te 2 köy yolunun kapalı bulunduğu öğrenildi.