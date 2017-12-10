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Tunceli’de Patlayıcı Ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

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Tunceli’de Patlayıcı Ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
Tunceli'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 1 adet basma düzenekli patlayıcı, amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 1 adet basma düzenekli patlayıcı, amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Başlatılan operasyon kapsamında 1 adet basma düzenekli EYP, 12 adet büyük tüp, 1 adet sırt çantası, 30 çift mekap ayakkabı, 16 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 50 kilogram un, 30 kilogram şeker, 10'ar kilogram tuz, sabun, 1 adet dikiş makinesi, çok sayıda pil, muhtelif miktarda amonyum nitrat, çok miktarda tıbbi malzeme ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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